Война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства по утверждению государственного бюджета страны на 2024 год.

"Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению Государства Израиль от зависимости от внешних закупок многих товаров, в местные закупки, в местные производственные возможности", - сказал Нетаньяху.

"В данный момент требуется прежде всего покрыть расходы на войну, что позволит нам вести войну в текущем году и завершить выполнение ее целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение наших заложников и восстановление безопасности как на севере, так и на юге [Израиля], чтобы жители могли вернуться туда", - продолжил премьер. "100 дней назад монстры ХАМАС вторглись в Государство Израиль, насиловали и жгли наших граждан и брали их в заложники. Мы вернули половину из них, и мы делаем все, чтобы все они без исключения вернулись домой, и эти усилия продолжаются постоянно, даже в этот момент, - добавил он. - Мы завершим их одновременно с достижением других целей войны".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!