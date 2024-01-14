В Берлине в ходе беспорядков пострадали более 20 человек

Как минимум 20 полицейских пострадали в ходе столкновений на демонстрации в столице ФРГ, которую организовали различные организации левого толка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

На акцию, которую левые проводят ежегодно в середине января в берлинском районе Лихтенберг, пришли около 3 тыс. человек. Среди пострадавших не только полицейские, но и демонстранты. Восемь из них госпитализированы, один - в тяжелом состоянии.

Газета B.Z. уточняет, что участники акции высказывались в поддержку Йемена, а также "требовали прекратить поставки оружия" на Украину.

По данным таблоида, демонстранты также скандировали лозунги в поддержку Палестины. Именно в этот момент полиция остановила шествие и начались стычки. В частности, газета пишет, что агрессивно настроенные демонстранты набросились на полицейских с флагштоками.

Мероприятие проводилось в память о лидерах немецкого рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убитых в 1919 году. Левая партия со своей стороны организовала возложение венков на расположенном в Лихтенберге мемориале. В демонстрации представители политической силы не участвовали, пишет B.Z.

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