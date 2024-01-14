В Белом доме заявили о необходимости снизить интенсивность боев в Газе

Вашингтонская администрация считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Я могу сказать, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен только что вернулся из региона, что мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода, - сказал он. - Мы считаем, что пришло время для этого перехода".

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