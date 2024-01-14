В Берлине 25 тыс. человек вышли на митинг

Крупный митинг против правого экстремизма прошел возле Бранденбургских ворот в Берлине.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такой же митинг состоялся в Потсдаме, на него пришли 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

О каких-либо инцидентах в ходе акций не сообщалось.

Мероприятия прошли на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали свои планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.

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