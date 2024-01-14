Мировые цены на уран рекордно выросли

Мировые цены на уран резко выросли на фоне роста спроса и сбоев поставок.

Стоимость фунта топлива на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) увеличилась на 2,96 процента и достигла рекордных за 15 лет 97,45 доллара за фунт, свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из причин подорожания топлива до максимумов с ноября 2007 года называют военный переворот в Нигере, где находится порядка пяти процентов мировых запасов ресурсов. Страна, являющаяся седьмым по величине производителем, ограничила поставки в Европу.

В компании "Казатомпром" предупредили о сокращении добычи из-за нехватки серной кислоты и задержках в строительстве новых рудников. Также на рост цен влияют риски увеличения производства, сложности с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к ключевым материалам и реагентам.

Спрос на атомную энергию в Европе вырос из-за желания ряда государств отказаться от ископаемых источников топлива. До недавнего времени многие урановые шахты были законсервированы с момента катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году.

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