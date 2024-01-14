США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов

США и Британия нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в Йемене.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местный военный источник

"Американские и британские военные самолеты наносят удары по объектам группировки "Ансар Алла" в районе Аль-Лухия на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море".

Ранее генсек ливанского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что удары Штатов по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая даже тем судам, которые к конфликту не имеют никакого отношения.

При этом он отметил, что американцы не помешают атакам хуситов на суда, связанные с Израилем.

Напомним, что в ночь на 12 января США и Великобритания также нанесли удары по объектам в четырех провинциях в Йемене.

Хуситы заявили об ответных ударах по британским и американским военным базам.

Американский президент Джо Байден назвал авиаудары по Йемену ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал в дальнейшем "действовать без колебаний". Также он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран.

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