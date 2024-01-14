В Исландии извержение сожгло дома

Поток лавы, который возник в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг жилых домов в городе Гриндавик.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV.

По информации представителя Метеорологического центра Исландии, как минимум два дома загорелись в Гриндавике. Журналисты подчеркнули, что жителей города эвакуировали минувшей ночью. Специалист по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикт Халльдоурссон пояснил в интервью телерадиокомпании, что защитные барьеры смогли сдержать большую часть лавы. Но так как сооружения не достроены, в какой-то момент лава полилась вдоль барьеров.

Извержение вулкана, который расположен на юго-западе страны, началось утром в воскресенье, 14 января. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По сообщению Агентства гражданской защиты, для оценки ситуации и точного местоположения был отправлен вертолет береговой охраны. За три последних года на полуострове зафиксировали четыре извержения вулкана.

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