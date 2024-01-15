https://news.day.az/world/1629468.html Арестован бывший замначальника генштаба ВС Армении
Арестован бывший замначальника генштаба ВС Армении
Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян арестован на 2 месяца.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял ереванский суд.
Его адвокат Варазд Арутюнян поделился об этом в социальных сетях.
Против Хачатряна ранее было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением оружия.
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