Арестован бывший замначальника генштаба ВС Армении

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Тигран Хачатрян арестован на 2 месяца.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял ереванский суд.

Его адвокат Варазд Арутюнян поделился об этом в социальных сетях.

Против Хачатряна ранее было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с применением оружия.

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