СМИ прогнозируют развитие напряженности между Китаем и Тайванем

Избрание на пост главы администрации Тайваня представителя правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ способно обострить экономические отношения острова с материковым Китаем, поскольку победивший на выборах политик известен жестким отношением к Пекину. Нарастание такого конфликта чревато глобальными последствиями и проблемами в мировых цепочках поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Материковый Китай и Тайвань, отмечает она, находятся в отношениях экономической взаимозависимости, остров - крупнейший торговый партнер материковой части страны. В 2023 году на Тайвань приходилось 35% экспорта и 20% импорта народной республики. Материковый Китай, пишет газета, серьезно зависит от закупок полупроводников на Тайване, которые используются в электронных устройствах, включая смартфоны.

Nikkei напоминает, что Пекин уже вводил против острова экономические санкции, в том числе запрет на импорт сельскохозяйственных товаров и отмену таможенных льгот для 12 видов промышленной продукции. В деловых кругах Тайваня высказываются опасения, что такие меры будут ужесточены после избрания Лай Циндэ, выступающего за дальнейшее сближение с США, говорится в публикации.

Нарастание конфликта и взаимный обмен мерами экономического возмездия могут вызвать хаос в мировой системе поставок с учетом важной роли Тайваня, на который приходится до 90% производства сложных полупроводников, пишет газета. Она предупреждает, что ситуация еще более обострится, если на стороне Тайваня выступят США, проводящие политику экономических санкций в отношении КНР. По оценке издания, ситуация вызывает беспокойство и у японского бизнеса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!