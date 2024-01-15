https://news.day.az/world/1629475.html В Исландии может сгореть целый город - ВИДЕО
В Исландии может сгореть целый город - ВИДЕО
Поток лавы, возникший в результате извержения вулкана на исландском полуострове Рейкьянес, достиг домов в городе Гриндавик, по меньшей мере два из них горят.
Об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV со ссылкой на заявление представителя Метеорологического центра Исландии, передает Day.Az.
Извержение вулкана, находящегося на юго-западе страны, началось утром. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения.
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