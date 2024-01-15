США пообещали не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие
Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон "так или иначе гарантирует", что Иран никогда не получит ядерное оружие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в эфире Fox News, комментируя критику в адрес президента Джо Байдена из-за его политики в отношении Тегерана.
"Как ясно дали понять президент и госсекретарь, Соединенные Штаты так или иначе гарантируют, что Иран никогда не получит ядерное оружие... Как сказал Госсекретарь, мы всегда предпочитаем дипломатию для достижения этой цели, но, учитывая ядерную эскалацию Ирана и его неспособность сотрудничать с МАГАТЭ [Международным агентством по атомной энергии], к сожалению, сейчас мы далеки от чего-либо подобного", - сказал представитель Госдепартамента США.
Он подчеркнул, что в Вашингтоне "очень серьезно воспринимают иранскую угрозу" и стремятся противостоять "проблемному поведению" этой страны.
"Иран является ведущим в мире государством-спонсором терроризма и серийным нарушителем прав человека. К нам присоединился широкий круг партнеров-единомышленников в противостоянии всем угрозам и вызовам безопасности, исходящим от Ирана. Политика сосредоточена на практических способах противодействия этим угрозам. Тем не менее, мы постоянно оцениваем наш подход к Ирану и находим дополнительные способы усиления давления", - отметил чиновник.
До этого США предрекли катастрофические последствия в случае войны с Ираном.
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