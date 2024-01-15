Фермеры на сельхозтехнике заблокировали центральную улицу в Берлине

Фермеры на сельхозтехнике заблокировали улицу 17 июня в центре Берлина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в движении в районе правительственного квартала и колонны Победы находятся более 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Движение в центре города полностью блокировано.

На 14:30 по бакинскому времени у Бранденбургских ворот запланирована крупная демонстрация фермеров, на которой ожидается около 10 тыс. человек.

С 8 января фермеры проводят протесты против планов правительства сократить субсидии и отменить льготы для сельхозпроизводителей. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. Кабмин Германии ранее был вынужден изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

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