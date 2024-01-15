Немецкая полиция напала на участников протестов

Немецкая полиция напала на участников марша памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-каналы.

Одновременно с этим маршем в Германии проходят огромные митинги в поддержку Палестины, а также продолжается многодневная протестная акция фермеров, которая затронула всю Германию.

Представляем вниманию читателей соответствующие видеокадры:

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