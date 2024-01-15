https://news.day.az/world/1629568.html Немецкая полиция напала на участников протестов - ВИДЕО
Немецкая полиция напала на участников протестов - ВИДЕО
Немецкая полиция напала на участников марша памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-каналы.
Одновременно с этим маршем в Германии проходят огромные митинги в поддержку Палестины, а также продолжается многодневная протестная акция фермеров, которая затронула всю Германию.
Представляем вниманию читателей соответствующие видеокадры:
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