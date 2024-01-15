Глава Минобороны Британии о наземной операции против хуситов

Правительство Великобритании не собирается проводить наземную операцию для борьбы с мятежным движением "Ансар Аллах" в Йемене, однако оставляет за собой право нанести новые ракетные удары по объектам хуситов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Наше намерение состоит не в том, чтобы идти в Йемен или предпринимать подобного рода действия, а в том, чтобы просто послать четкий недвусмысленный сигнал хуситам, которых поддерживает Иран, о том, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо", - сказал министр в интервью телеканалу Sky News. По его словам, Лондон готов защищать свободу навигации в международных водах.

При этом Шэппс отметил, что Великобритания в случае необходимости может нанести повторные удары по позициям хуситов. "Если мы будем вынуждены предпринять дальнейшие шаги, то мы рассмотрим такой сценарий. Мы будем внимательно следить за ситуацией. Им следует иметь в виду, что если они не остановятся, то тогда нам придется предпринять необходимые действия. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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