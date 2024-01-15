Главы МИД России и Ирана о ситуации в Йемене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан осудили удары группы стран во главе с США и Великобританией по Йемену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте российского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, министры двух стран провели телефонный разговор, в котором затронули вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к заключению нового межгосударственного договора. Отмечается, что особое внимание Лавров и Амирабдоллахиан уделили обострению ситуации на Ближнем Востоке.

"Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена", - сообщает портал МИД РФ.

Кроме того, министры выступили за перемирие в секторе Газа и обеспечение гуманитарной помощью населения анклава.

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