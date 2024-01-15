Польша готова принять немецкие войска
Новые власти Польши не против размещения германских войск на своей территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью газете Rzeczpospolita.
"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше так, как они уже это сделали в Литве, [мы ответим] "Herzlich willkommen!" (нем. "добро пожаловать!" - прим.)", - ответил дипломат на вопрос журналиста Rzeczpospolita.
Как отметило издание, предыдущее польское правительство в 2022 году после начала российской специальной военной операции в Украине ответило отказом на предложение теперь уже бывшего посла Германии в Варшаве Арндта Фрейтага фон Лоринхофена разместить германский контингент в Польше для усиления восточного фланга НАТО.
В середине декабря министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера. Во второй половине 2024 года партнеры намерены подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. После этого начнется переброска подразделений. В полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.
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