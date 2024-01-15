В США прогнозируют продолжение активных боевых действий в Газе в январе

Военные Израиля продолжат вести "кампанию высокой интенсивности" в секторе Газа на протяжении всего января. Об этом сообщили источники в американской администрации газете The Washington Post по итогам общения с представителями израильских властных кругов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, Вашингтон в лице госсекретаря Энтони Блинкена настаивал на том, чтобы Израиль перешел к ведению военных действий "низкой интенсивности" еще к концу декабря 2023 года. Израильтяне, по словам одного из чиновников администрации, уверяли США, что "собираются предпринять новые шаги в рамках кампании на юге" Газы. Однако, какими бы ни были намерения Израиля в 2023 году, интенсивность боевых действий не снизилась, подмечает издание. В частности, число жертв среди гражданского населения сократилось лишь незначительно.

По оценке газеты, администрация президента США Джо Байдена не смогла "или не захотела" оказать влияние на Израиль и на его способ ведения боевых действий. Издание считает, что США, по всей видимости, убедились в том, что Израиль не прислушивается к их советам. Как сказал газете один чиновник высокого ранга, к изменениям в стратегии ведения боевых Израиль призывать бессмысленно. Приоритет Вашингтона, добавил он, теперь состоит в том, чтобы "смириться" с тем, что Израиль будет вести боевые действия "высокой интенсивности" в январе и параллельно с этим призывать еврейское государство снизить темп обстрелов в феврале.

Другой американский чиновник с такой оценкой коллеги не согласился. По его словам, Вашингтон настаивает на снижении интенсивности боевых действий "как можно скорее".

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