Польша выступила против торговых льгот ЕС для Украины

Польша выступит против продления особой торговой политики ЕС по отношению к Украине. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, сообщает Euractiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он прокомментировал решение Еврокомиссии о продлении особой торговой политики для Украины. Как сообщается, ЕС приостановит все таможенные пошлины, квоты и меры торговой защиты на украинский экспорт в ЕС до 2025 года.

"Польша не даст своего согласия на идею Еврокомиссии о продлении либерализации торговли с Украиной в нынешних условиях, представляющих угрозу для польских фермеров", - заявил министр. Для Польши приоритетом являются интересы местных фермеров, продовольственная безопасность и прибыльное производство, добавил он.

Как отмечается, несмотря на смену правительства, руководство Польши продолжает политику предыдущего правительства Матеуша Моравецкого. При этом правящая партия "Гражданская платформа" в период пребывания в оппозиции критиковала оппонентов из партии "Право и справедливость" за недостаточное внимание к проблемам польских фермеров.

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