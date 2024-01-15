Хуситов вновь обстреляли

Позиции мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" к югу от города Ходейда вновь подверглись удару.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщии телеканалу Sky News - Arabia.

В свою очередь агентство Reuters информировало, что звуки взрывов были слышны в районе аэропорта Ходейды.

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