Главу Пентагона выписали из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, заявили в Пентагоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

В военном ведомстве рассказали, что Остин будет выполнять свои обязанности дистанционно, прежде чем вернется в Пентагон на полную занятость.

9 января стало известно, что министру обороны США Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают "полного восстановления" министра, однако процесс выздоровления может затянуться.

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