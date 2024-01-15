https://news.day.az/world/1629707.html Главу Пентагона выписали из больницы
Главу Пентагона выписали из больницы
Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, заявили в Пентагоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
В военном ведомстве рассказали, что Остин будет выполнять свои обязанности дистанционно, прежде чем вернется в Пентагон на полную занятость.
9 января стало известно, что министру обороны США Остину диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают "полного восстановления" министра, однако процесс выздоровления может затянуться.
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