В Евросоюзе призвали КНДР прекратить пуски ракет

Представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил заявление, решительно осуждающее запуск Северной Кореей баллистической ракеты 14 января, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"ЕС призывает КНДР прекратить все незаконные действия, которые подрывают международный мир и безопасность в ее регионе и за его пределами, - говорится в коммюнике. - Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о полном, поддающемся проверке и необратимом отказе от своего ядерного оружия и баллистических ракет".

В ЕС заявляют о готовности работать со всеми партнерами в продвижении дипломатического процесса, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова.

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