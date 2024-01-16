В Израиле заявили, что сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Сектором Газа после ликвидации угрозы со стороны радикалов для Израиля будут управлять палестинцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант в ходе телеобращения.

"В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там (в секторе Газа - прим.) будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю", - сказал Галант. "Окончание военной кампании должно быть закреплено политически", - добавил он.

Глава МО Израиля отметил, что "политическая нерешительность может нанести вред ходу военной операции" в секторе Газа. "Я представил план в кабинет министров [Израиля]. Обязанность кабинета и правительства - обсудить этот план, как и любой другой план, и определить цель", - продолжил он, не приводя подробностей.

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