https://news.day.az/world/1629732.html Иран ударил по объектам США в Ираке - ВИДЕО
Иран ударил по объектам США в Ираке - ВИДЕО
Американская авиабаза Харир и международный аэропорт Эрбиль в Ираке подверглись атаке баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами-камикадзе со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает Day.Az.
Несколько взрывов прогремело также возле консульства США.
КСИР заявил об уничтожении "шпионского штаба" антииранских террористических группировок в регионе с использованием баллистических ракет.
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