Белый дом назвал безрассудными удары ВС Ирана по Эрбилю

Американская администрация назвала безрассудными удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по городу Эрбиль - административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), передает Day.Az.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома, Эйдриенн Уотсон, заявила, что это была безрассудная и неточная серия ударов.

Уотсон подчеркнула, что никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал.

Отметим, что сегодня КСИР нанес удары баллистическими ракетами по американской авиабазе Харир и международному аэропорту Эрбиль в Ираке. Несколько взрывов прогремело также возле консульства США.

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