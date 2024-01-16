https://news.day.az/world/1629737.html КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела
КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
"Северная Корея упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами", - сказано в сообщении.
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