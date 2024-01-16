КНДР упраздняет учреждения, отвечающие за межкорейские дела

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Северная Корея упраздняет ведомства, занимающиеся межкорейскими делами", - сказано в сообщении.

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