https://news.day.az/world/1629738.html Серьезное ДТП в Турции - есть погибшие
Серьезное ДТП в Турции - есть погибшие
Девять человек погибли, 28 пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Айдынджик (провинция Мерсин), передает Day.Az.
Автобус на пути из Антальи в Мерсин врезался в заграждение, а затем перевернулся.
Пострадавшие были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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