Серьезное ДТП в Турции

Девять человек погибли, 28 пострадали в ДТП с автобусом в турецком районе Айдынджик (провинция Мерсин), передает Day.Az.

Автобус на пути из Антальи в Мерсин врезался в заграждение, а затем перевернулся.

Пострадавшие были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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