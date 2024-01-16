Трамп лидирует на первичных выборах в Айове

По предварительным результатам голосования на первичных выборах в штате Айова от Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди всех остальных кандидатов.

Как передает Day.Az со ссылкой Gazeta.ru, об этом пишет телеканал NBC News, ссылаясь на первичные итоги голосования, опубликованные пресс-службой Республиканской партии в Айове.

Согласно документу, более 70% избирателей отдали свои голоса за него, что значительно опережает остальных претендентов.

На втором месте находится губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали более 15% республиканцев. В то время как Никки Хейли, экс-постпред при ООН, и бизнесмен Вивек Рамасвами получили соответственно 5,3% и 4,1% голосов.

Кокусы республиканцев в Айове проходят в понедельник и являются первым этапом определения кандидата в президенты США от этой партии. Кокусы - это собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата.

Главной интригой этих кокусов является то, смогут ли Хейли, Десантис и Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.

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