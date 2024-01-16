Спикер палаты представителей США поддержал Трампа

Спикер палаты представителей Майк Джонсон приветствовал победу экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает CNN.

"Его решительная и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре (на выборах президента.)", - сказал Джонсон.

Напомним, что Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. Этот штат первым провел голосование за политика, который должен будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом, которая пройдет осенью этого года.

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