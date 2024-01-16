Филиппины заявили о поддержке принципа "одного Китая"

Филиппины придерживаются принципа "одного Китая" при выстраивании отношений с Тайванем. Об этом сообщил МИД республики, прокомментировав поздравление филиппинского президента Фердинанда Маркоса - младшего в адрес избранного главы администрации Тайваня Лай Циндэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поздравление президента Филиппин в адрес Лай Циндэ было способом выражения благодарности властям Тайваня за трудоустройство филиппинских рабочих. На острове порядка 200 тыс. филиппинцев трудятся на местном производстве. "Тем не менее Филиппины подтверждают свою политику следования принципу "одного Китая", - приводит заявление МИД телеканал GMA News.

На Тайване 14 января прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (набрал 40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

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