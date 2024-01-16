Выборы в Айове: Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев

Дональд Трамп победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. Этот штат первым провел голосование за политика, который должен будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом, которая пройдет осенью этого года, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Республиканская партия Айовы выбирала кандидата по процедуре кокуса, когда члены партии собираются на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте).

Имеющие право голоса избиратели сначала обсуждали кандидатов, а потом писали своего фаворита на листке бумаги и передавали его председателю собрания. Тот считал голоса и отправлял их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

Голосование на кокусе в Айове началось в 19:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) и продолжалось несколько часов. Оно проходило в условиях рекордных морозов: температура в штате сейчас опускается до минус 23 градусов Цельсия.

По результатам подсчета более 90% голосов Трамп одерживает крайне убедительную победу: за него выступили более 50% республиканских избирателей штата.

Таким образом он получит по меньшей мере 20 делегатов на республиканском национальном съезде, где будет выбран кандидат в президенты (штат Айова на нем представляют 40 делегатов).

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