https://news.day.az/world/1629759.html Сегодня может состояться первый полет турецкого истребителя пятого поколения KAAN
Сегодня может состояться первый полет турецкого истребителя пятого поколения KAAN
Первый полет турецкого боевого самолета пятого поколения KAAN может состояться во вторник, сообщила проправительственная газета Yenı Şafak, передает Day.Az.
Полетные испытания ранее планировались на конец декабря прошлого года, но были перенесены.
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