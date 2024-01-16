Австралия намерена увеличить свой воинский контингент в Красном море

Австралия намерена увеличить втрое численность своей военной миссии в Бахрейне, направив дополнительный контингент в штаб Объединенных морских сил - возглавляемой США ближневосточной коалиции по безопасности, которая действует в районе Красного моря и Персидского залива, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в ходе выступления перед журналистами министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, численность австралийских военных в составе ближневосточной коалиции "будет увеличена в три раза". "Мы завершим отправку военнослужащих к концу этого месяца", - сказал он.

В состав Объединенных морских сил входят 39 стран, которые занимаются вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в Красном море и Персидском заливе. Штаб-квартира коалиции расположена на Бахрейне, где также базируется Пятый флот Военно-морских сил США и Центральное командование. Австралийский контингент в рамках Объединенных морских сил ранее включал 10 военнослужащих, однако в конце декабря 2023 года Канберра пообещала нарастить его численность, увеличив ее до не менее чем 30 человек.

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