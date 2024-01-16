Трамп хочет получить поддержку сенатора от Южной Каролины перед выборами

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост в США, рассчитывает заручиться в президентской гонке поддержкой сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, Скотт может объявить о поддержке Трампа накануне праймериз в Южной Каролине, которые состоятся 24 февраля. Тем не менее источник из окружения Скотта сказал CNN, что сенатор "пока не определился с тем, кого он будет поддерживать", и "будет ли он кого-то поддерживать вообще".

CNN отмечает, что если Скотт сделает выбор в пользу экс-президента США, это станет ударом по конкурентке Трампа Никки Хейли, которая в бытность губернатором Южной Каролины назначила Скотта в Сенат в 2012 году. Кроме того, это будет очередным свидетельством лидерства Трампа среди однопартийцев.

Выборы президента США пройдут в ноябре.

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