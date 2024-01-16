ВС США помогут с ликвидацией последствий землетрясений в Японии

Американские военные в Японии будут помогать Силам самообороны в ликвидации последствий серии землетрясений, вызвавших серьезные разрушения на полуострове Ното. Об этом сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, которые приводит агентство Kyodo, японская сторона обратилась к США с просьбой помочь в транспортировке грузов для обеспечения бесперебойных поставок. Кихара добавил, что американские вертолеты приступят к выполнению задач 17 января.

К спасению людей, доставке продовольствия и лекарств в изолированные районы, а также восстановлению пострадавших районов, согласно последним данным, привлечены около 7 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. В операции задействованы катера на воздушных подушках, а также около 50 вертолетов.

Число жертв серии землетрясений, начавшейся 1 января, достигло 222, еще 26 человек числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены или частично повреждены в районе бедствия более 20 тыс. зданий. В первичных пунктах эвакуации, расположенных в спортивных залах и других общественных учреждениях, остаются более 16,7 тыс. человек.

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