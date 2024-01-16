Евросоюз начал аудит предоставленного Украине оружия

Евросоюз начал аудит вооружений, предоставленных Украине странами объединения после заявлений, что некоторые члены ЕС оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источников издания, процедуру проводит Европейская служба внешних связей (EEAS), выводы проверки она представит перед саммитом ЕС 1 февраля.

Аудит проводится на основе данных, представленных государствами Евросоюза в ответ на запросы EEAS. При этом один неназванный дипломат отметил, что ряд стран уже выступил против проверки, не желая выдавать полные данные.

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