Трамп пообещал «запечатать» границу США на юге

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году он намерен "запечатать" южную границу страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в Де-Мойне. Трамп подчеркнул, что при нем уровень депортации мигрантов из Соединенных Штатов достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 гг.).

Также Трамп раскритиковал своего противника по президентской гонке - действующего главу США Джо Байдена. Он назвал своего оппонента худшим президентом за всю историю страны.

В связи с этим Трамп предложил политическим силам США объединиться, "чтобы исправить ситуацию, а также решить проблемы и устранить... разрушения", свидетелями которых все стали.

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