Ну что, Рамасвами, помогли тебе твои армяне?

Автор: Байрам Эльшадов

Вивек Рамасвами, скандальный кандидат на пост президента США, отказался продолжать борьбу и свернул предвыборную кампанию. Учитывая его недавние проармянские заявления, столь скорый вылет Рамасвами из гонки указывает на то, что американцев не сильно интересует проармянская направленность внешней политики 38-летнего экс-кандидата.

И это не вызывает удивления. После многих месяцев анализа выступлений Рамасвами стало понятно, что этот кандидат является самым настоящим популистом, который сознательно принимает позицию, противоположную нарративам действующего главы государства и правительства по широкому спектру вопросов, начиная от участия США в конфликтах в ключевых регионах, заканчивая внутренними социальными и политическими вопросами. Но такой путь изначально был обречен, так как программа Рамасвами дублирует успешную кампанию экс-главы Белого дома Дональда Трампа, который является одним из фаворитов нынешней гонки.

Для американского избирателя более важным оказалось личное благосостояние и развитие Америки, а не поддержка сомнительных тезисов армянского лобби, распространяющего коррупцию в американской политике. Ведь в итоге, такие политики и ударяют по внешнеполитическим, а также по внутренним интересам государства и населения страны.

Интересное наблюдение, которое можно сделать в связи с вылетом Рамасвами связано с ослаблением влияния армянского лобби. Популярность, которую должно было "организовать" армянство для американского кандидата, не позволила ему преодолеть даже первый барьер. Но надо отметить и то, что армянское лобби не сумело завербовать ни одного уважающего себя кандидата. Рамасвами и Кеннеди, являются откровенными политическими аутсайдерами, которые и сами не верят в способность навязать политическим тяжеловесам серьезную борьбу. Все это указывает на то, что серьезные силы отворачиваются от армянского лобби, которому приходится довольствоваться политическими "фриками". Положение лобби ухудшается тем, что даже для таких кандидатов поддержка армянских идей является всего лишь трамплином.

Минута славы Вивека Рамасвами подошла к концу. Этот провал был очевиден с самого начала в силу ограниченности кандидата, который не обладал каким-либо необходимым опытом. Поддержка армянского лобби, находящего не в лучшей форме, не стала секретным ингридиентом, гарантирующим успех. В первую очередь, из-за того, что американцам не особо интересно в следующие четыре года слушать о выдуманных страданиях армянского народа.

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