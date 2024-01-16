США ожидают более масштабных атак хуситов на суда в Красном море

США ожидают новых атак йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на суда в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американские военные сообщили газете The New York Times (NYT).

Как указали собеседники издания, эти удары могут быть "гораздо более масштабными". По их словам, боевики "еще сохраняют три четверти своих возможностей по обстрелу судов" в Красном море, при этом их системы вооружения размещены на мобильных платформах и могут быть легко перемещены или скрыты.

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