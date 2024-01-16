В США объяснили популярность Трампа

Политический аналитик и журналист Брит Хьюм заявил, что победа Дональда Трампа на кокусах в Айове с большим перевесом демонстрирует его "непреходящую привлекательность" среди избирателей. В эфире Fox News он объяснил это ностальгией по временам, когда президентом не был Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что сила его привлекательности во многом основана на воспоминаниях людей о том, как это было до COVID, когда он был президентом. Они помнят экономику и то, как она процветала... Они помнят тот факт, что мы не участвовали ни в каких войнах и даже не финансировали войны за границей", - считает Хьюм.

Он также подчеркнул, что масштабная инфляция в США при действующем главе государства испортила мнение американцев об экономической политике Джо Байдена.

По словам Хьюма, миллионы американцев хотели бы, чтобы страна оказалась в том положении, в котором она находилась до избрания Байдена.

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