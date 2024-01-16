Армения получила партию российского оружия

Партия российского оружия уже находится в Армении.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ сказал депутат от правящей партии "Гражданское соглашение", член парламентской комиссии по обороне и безопасности, генерал-лейтенант Гагик Мелконян.

По его словам, недавно была доставлена продукция военного назначения, которая передана армянской стороне в рамках ранее подписанного соглашения с Россией.

Бывший замминистра обороны Армении не уточнил, о каком оружии идет речь.

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