https://news.day.az/world/1629873.html Армения получила партию российского оружия
Армения получила партию российского оружия
Партия российского оружия уже находится в Армении.
Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ сказал депутат от правящей партии "Гражданское соглашение", член парламентской комиссии по обороне и безопасности, генерал-лейтенант Гагик Мелконян.
По его словам, недавно была доставлена продукция военного назначения, которая передана армянской стороне в рамках ранее подписанного соглашения с Россией.
Бывший замминистра обороны Армении не уточнил, о каком оружии идет речь.
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