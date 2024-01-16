В Израиле заявили о беспрецедентной готовности к эскалации с «Хезболлой»

Глава Северного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ори Гордин сообщил о беспрецедентной готовности вооруженных сил страны к эскалации с ливанским шиитским движением "Хезболла".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, eго слова приводит израильское издание Times of Israel.

"(Военные. - прим. ред.) более подготовлены, чем когда-либо... Мы будем продолжать и укреплять готовность и оценку в будущем... Даже сейчас десятки тысяч солдат задействованы для защиты северной границы с Ливаном", - заявил Гордин.

Он также отметил, что работает над тем, чтобы "лишить Хезболлу возможностей и оттеснить ее" от границы.

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