Хакан Фидан о "водовороте" конфликтов на Ближнем Востоке

Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что пока конфликт в секторе Газа не находит решения, он способен провоцировать новые вспышки напряженности, которые сейчас наблюдаются в других регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

"Мы многократно уже говорили о риске распространения конфликта в Газе на другие регионы. Пока все ждали, что напряженность будет в Ливане, она началась в других местах. То, что происходит в Красном море, Ираке, Сирии - это предвестники того, что спираль войны в Газе превратится в водоворот", - сказал он. Фидан призвал международное сообщество "поддержать усилия для достижения постоянного прекращения огня в Газе" и отметил, что "часть стран фактически поддержала действия Израиля".

Он указал, что без равноправного подхода, учета интересов и прав и Палестины, и Израиля урегулировать конфликт не получится.

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