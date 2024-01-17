Катар предупредил о риске эскалации в регионе

Удары США и Великобритании по позициям йеменских мятежников-хуситов не только не остановят их, но могут вызвать еще большую эскалацию напряженности в регионе, заявил во вторник на Давосском форуме премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В данный момент мы очень обеспокоены дальнейшей эскалацией. Мы предпочитаем дипломатию военным решениям", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Он указал на то, что после ударов США и Великобритании по позициям хуситов те вновь совершили нападение на судно. Поэтому, считают в Катаре, для снижения напряженности в первую очередь решения требует конфликт в секторе Газа.

"Вместо того, чтоб сосредоточиться на симптомах, нужно "вылечить" главную проблему, в противном случае это будет лишь временным решением", - подчеркнул премьер Катара, имея в виду конфликт между ХАМАС и Израилем.

Также он отметил, что эта ситуация изменила представление о том, насколько взаимосвязаны Восток и Запад, и она повлияет на транспортировку СПГ, поскольку "альтернативные маршруты не более, а менее эффективны".

"Что бы ни происходило на Ближнем Востоке, это затрагивает всех", - подчеркнул он.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

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