Фон дер Ляйен призвала продолжать поддержку Украины

Украина нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи для противостояния России. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Украинцам нужно предсказуемое финансирование на протяжении всего 2024 года и после. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия <...>", - сказала она.

По словам главы ЕК, западные страны "должны продолжать усиливать ее [Украины] сопротивление"

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