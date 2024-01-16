https://news.day.az/world/1629935.html Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС
Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС
Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар внесен в санкционный список Евросоюза.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Евросовета.
В документе уточняется, что санкции вступают в силу сегодня же.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре