Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар внесен в санкционный список Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Евросовета.

В документе уточняется, что санкции вступают в силу сегодня же.

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