https://news.day.az/world/1629981.html Европе предрекли "одиночество" при Трампе
Европе предрекли "одиночество" при Трампе
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Европа может "остаться в одиночестве", если к власти в США придет Дональд Трамп. Опасения бельгийского главы правительства передает Day.Az со ссылкой на издание Politico.
"Мы, европейцы, не должны бояться этой перспективы, мы должны принять ее", - пояснил политик и добавил, что Европа должна стать более суверенной и самодостаточной.
Де Кроо добавил во время выступления в Европарламенте, что в случае победы Трампа на выборах президента США Старый Свет будет "как никогда предоставлен сам себе".
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