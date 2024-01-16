https://news.day.az/world/1629982.html Два самолета столкнулись в аэропорту Японии - ВИДЕО
Два самолета столкнулись в аэропорту Японии - ВИДЕО
Два пассажирских самолета Korean Air и Cathay Pacific столкнулись в японском аэропорту Син-Титосэ в северной префектуре Хоккайдо. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Kyodo, по предварительным данным, столкновение произошло на земле.
Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
Отмечается, что причиной инцидента могла стать плохая видимость, поскольку на Хоккайдо идет сильный снег.
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