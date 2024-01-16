В США допустили применение ядерного оружия на территории Украины

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн считает, что США могли бы пойти на применение ядерного оружия в Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его мнению, люди в Вашингтоне являются "сумасшедшими по определению". Макговерн считает, что они заинтересованы в том, чтобы не проиграть в Украине и в выборах, не потерять свободу, не попасть в тюрьму.

Он предположил, что для этого Вашингтон может использовать мини-ядерную бомбу, ее мощность составляет десятую часть от того, что сбросили на Хиросиму.

Макговерн также предположил, что в случае поражения ВСУ президент США Джо Байден проиграет на грядущих выборах.