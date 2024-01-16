Израиль переходит к боевым действиям низкой интенсивности в Газе

Израильские вооруженные силы переходят к боевым действиям низкой интенсивности в секторе Газе. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "переход к менее интенсивным операциям [в Газе] является позитивным шагом". Как добавил официальный представитель Белого дома, Вашингтон надеется, что снижение интенсивности боев и вывод части войск позволит "жителям вернуться на север Газы". "Пока они осуществляют этот переход [к боевым действиям низкой интенсивности], мы готовимся увеличить объем гуманитарной помощи тем людям, которые в ней нуждаются, а также помочь создать условия для возвращения населения на север Газы, где ООН надеется провести [гуманитарные] миссии в течение следующей недели. Мы проводим эти подготовительные мероприятия, поскольку считаем, что такие менее интенсивные операции в Газе должны позволить не только сократить число жертв среди мирного населения, но и обеспечить более надежное распределение помощи в предстоящий период", - добавил Кирби.

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