Столтенберг о планах Трампа выйти из НАТО

США останутся членом НАТО, независимо от результатов выборов, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он прокомментировал планы бывшего американского президента Дональда Трампа выйти из НАТО. "Уверен, что, независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах, США останутся сильным и важным союзником в НАТО. Потому что иметь более 30 друзей и союзников - в интересах безопасности США", - отметил руководитель.

Он напомнил, что партии в Конрессе поддерживают НАТО. Столтенберг указал, что Трамп ранее не был доволен инвестициями Европы в НАТО, но теперь союзники это делают.

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